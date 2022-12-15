Skoda выпустит три новых электромобиля

Чешский автопроизводитель Skoda объявил о планах обновить модельную линейку тремя электромобилями. Как рассказал изданию Automotive News Europe глава компании Клаус Зельмер, к 2026 году Skoda выпустит семиместный внедорожник, компактный кроссовер и бюджетный ситикар.

«К 2026 году мы представим еще три электрические модели, и еще больше будет впереди. Это раньше, чем мы анонсировали до этого», – заявил топ-менеджер, подчеркнув, что изначально выпуск новых электромобилей был запланирован на 2030 год.

Руководитель Skoda также рассказал, что большая часть инвестиций (более 5 млрд евро) уйдет на разработку «зеленых» машин. Однако компания не планирует отказываться от производства бензиновых автомобилей. Г-н Зельмер отметил: несмотря на то, что Запад переходит на электрические силовые установки, ДВС по-прежнему популярны и эффективны. Skoda видит в них источник финансирования для трансформационных процессов, пишет портал Autonews.ru.

На данный момент Skoda Enyaq является единственной полностью электрической моделью чешского производителя. Автомобиль разработан на той же платформе, что и кроссовер Volkswagen ID.4.

Одним из новых автомобилей Skoda может стать кроссовер Vision 7S, который был представлен в августе нынешнего года. Это большой семиместный автомобиль, который приводят в движение два независимых электромотора. Производитель снабдил Vision 7S аккумулятором, мощности которого хватит на 600 км без подзарядки.

Информации о двух других моделях пока немного. Известно, что ситикар будет стоить менее 25 тыс. евро и, как ожидается, будет называться Elroq. Производить его будут в Испании вместе с Volkswagen ID2 и Cupra Raval.

Со списком доступных жителям РФ электромобилей вы можете ознакомиться тут.

Фото: Skoda