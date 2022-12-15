Мировой авторынок в ноябре 2022 года сбавил темпы роста

Мировой авторынок в ноябре увеличился на 3,2% до 7 млн 031 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей. По итогам 11 месяцев 2022 года реализация автомобилей в мире составила 73 млн 548 тыс. единиц (-0,6%), гласят данные консалтинговой компании LMC Automotive.

Мировым лидером по продажам автомобилей в прошлом месяце стал Китай с показателем 2 млн 329 тыс. машин, что на 7,1% ниже показателя годичной давности. Таким образом, отрицательный результат зафиксирован впервые после пяти месяцев роста. В Америке было реализовано 1 млн 123 тыс. автомобилей – на 11,6% больше, чем годом ранее.

Автомобильные рынки стран Западной Европы в ноябре составили 1 млн 051 тыс. машин (+15%). Продажи автомобилей в странах Восточной Европы снизились на 17,9% до 260,4 тыс. единиц. Последствия военного конфликта на Украине оказывают негативное влияние на потребительскую активность и цепочки поставок новых машин в этом регионе, особенно в России, где из-за внешних санкций некоторые зарубежные автопроизводители прекращают свою деятельность.

В Южной Америке местные дилеры реализовали 223,3 тыс. автомобилей, что на 18,9% больше по сравнению результатом годичной давности. Среди крупнейших мировых авторынков стоит также упомянуть Японию (374,7 тыс. шт., +7,2%), Корею (153,3 тыс. шт., +8,7%) и Канаду (126,3 тыс. шт., +9,8%).

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