В ноябре россияне купили автомобилей с пробегом на 5% больше, чем в октябре

Согласно данным агентства «АВТОСТАТ», в ноябре 2022 года жители РФ купили чуть более 460 тыс. легковых автомобилей с пробегом. Этот показатель является максимальным в нынешнем году и на 5% превышает уровень октября.

Напомним, что вторичный рынок в нашей стране рос от месяца к месяцу за период с июня по сентябрь. В первый месяц осени он вышел на пик (459,4 тыс. шт.), но в октябре сократился (до 437 тыс. шт.).

Впрочем, если сравнивать показатель ноября с тем, что был год назад (в ноябре 2021-го), то он оказывается на 6,4% меньше. При этом эксперты агентства отмечают, что это не столь серьезное падение на фоне предыдущих месяцев: октябрь – минус 23,8% (к октябрю 2021-го), сентябрь – минус 20,2%. Причина в том, что в ноябре прошлого года объем вторичного рынка был не очень высоким – менее 500 тыс. единиц.

О том, какие автомобили с пробегом были самыми популярными у россиян в последний месяц осени – читайте в специально подготовленном пресс-релизе.

Фото: АВТОСТАТ