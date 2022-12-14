Evolute i-PRO в ноябре стал лидером рынка новых электромобилей

В ноябре на рынке новых электромобилей в России сменился лидер. Как сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*, Volkswagen ID.4 уступил первенство российскому электрокару Evolute i-PRO. При этом новичок рынка оставил позади как «теслы», так и электрические BMW и Audi.

Эксперты агентства отмечают, что по итогам ноября 2022 года россияне в общей сложности купили 380 новых электромобилей – на 29% больше, чем за тот же месяц прошлого года. И хотя доля «электричек» в общем объеме рынка пока невелика, тем не менее, за год она выросла с 0,3% (в ноябре 2021 года) до 0,7% (в ноябре 2022-го).

В марочном рейтинге на первом месте в последний месяц осени осталась американская Tesla с результатом 84 купленных экземпляра, что соответствует 22% рынка. Чуть меньший результат показал новичок – российский бренд Evolute (79 шт.). Напомним, что производство таких электрокаров стартовало лишь в конце сентября. На третьей позиции рейтинга находится Volkswagen с показателем 72 купленных электромобиля. Эксперты подсчитали, что на тройку лидеров в ноябре пришлось почти 62% от общего объема.

В ТОП-5 вошли еще Audi (29 шт.) и BYD (20 шт.). Важно отметить, что у россиян в сегменте «электричек» в 2022 году растут возможности для выбора. Так, в ноябре жители нашей страны уже покупали электромобили 30 разных брендов (о многих из них можно узнать здесь). Продолжается активный ввоз этих машин, в том числе и за счет параллельного импорта.