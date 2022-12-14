Гибридный кроссовер LiXiang L9 появился в России

Российские дилеры начали продажи нового шестиместного гибридного кроссовера LiXiang L9, который официально в нашей стране ранее не был представлен, а ввозится по схеме параллельного импорта. Одни машины уже поступили в Россию, другие предлагается ввезти из Китая. Стоимость модели составляет от 5,9 млн до 7,1 млн рублей, пишет «Газета.Ru».

Длина Lixiang L9 составляет 5218 мм, ширина – 1998 мм, высота – 1800 мм. Колесная база достигает 3100 мм. Все 6 кресел в салоне автомобиля оснащены функциями подогрева и массажа. Также имеется атмосферная подсветка, холодильник и аудиосистема с 21 динамиком и тремя сабвуферами. Li Auto L9 также оборудован автопилотом 4-го уровня.

Кроссоверы предлагаются с силовой установкой, в которую входит 1,5-литровый бензиновый турбодвигатель и электромоторы марки Great Wall Motors. Суммарная отдача системы составляет 408 л.с. До 100 км/ч автомобиль разгоняется менее чем за 6 с. Привод только полный.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», российские дилеры начали продажи нового китайского кроссовера Kaiyi X3 Pro, поставленного по схеме параллельного импорта из ОАЭ. Стоимость модели составляет от 2 млн рублей.

«В рамках параллельного импорта поставляются те марки автомобилей, в которых есть экономическая выгода для дилера. Преимущественно это внедорожники премиум-сегмента и в большей степени – электромобили. Именно они станут новинками для российского рынка. Несмотря на падение клиентской активности и низкий объем продаж на авторынке РФ, авто, ввезенные по параллельному импорту, востребованы», – говорит директор по продажам автомобилей с пробегом ГК «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр» Владимир Желобов.

Какие электромобили могут появиться на российском рынке – читайте в «Календаре новинок».

Фото: LiXiang