«КЛЮЧАВТО» приглашает на российскую премьеру Mazda CX-4

Автохолдинг «КЛЮЧАВТО» приглашает на событие года – российскую премьеру Mazda CХ4, которое пройдет в формате онлайн-презентации. Mazda CX-4 – автомобиль, ранее не представленный в России, но успешно зарекомендовавший себя на зарубежных рынках, это уникальное сочетание стиля и драйва.

Презентация состоится 14 декабря в 18:30 и доступна к просмотру только для пользователей, прошедших регистрацию на сайте мероприятия https://keyauto.su/rS27. У гостей будет возможность узнать о всех преимуществах новинки, ее комплектациях, технических характеристиках, эксплуатационных свойствах, дизайн-концепции салона и экстерьера. Также в режиме реального времени можно задать любые интересующие вопросы и получить на них ответы.

Модель Mazda CX-4 с учетом данных потребительского спроса на отечественном авторынке была выбрана первой для поставок в Россию экспертами КЛЮЧАВТО. Сейчас КЛЮЧАВТО располагает более, чем 4000 автомобилями популярных автомобильных брендов в наличии, а в ближайших планах компании – провести серию презентаций с премьерными показами новинок для российского авторынка.

«Одно из ключевых направлений развития компании – цифровизация и диджитализация бизнес-процессов, в том числе, развитие новых, цифровых форматов представления продуктов компании аудитории. Мы рады презентовать российским автолюбителям Mazda CX-4 – теперь с запуском параллельного импорта модель будет доступной для наших клиентов», – прокомментировала директор по развитию автохолдинга «КЛЮЧАВТО» Юлия Овчинникова.

Презентация автомобиля Mazda CX-4 приурочена к другому масштабному для «КЛЮЧАВТО» событию – дню рождения компании. 14 декабря 2001 года «КЛЮЧАВТО» открыл свой первый дилерский центр в Горячем Ключе.

Фото: «КЛЮЧАВТО»