В России – около 25 различных сетей зарядных станций для электромобилей

На начало декабря 2022 года в России насчитывалось около 25 различных сетей зарядных станций, при этом только 5 из них смогли преодолеть рубеж в 50 станций. Такие данные в интервью агентству «АВТОСТАТ» привел управляющий директор компании PUNKT E Константин Алябьев.

Также он отметил, что не все из этих 25 участников продолжают развиваться, некоторые успели заморозить проекты, столкнувшись с техническими сложностями на этапе эксплуатации. В результате Россия сильно отстает от лидирующих стран примерно на 5 – 7 лет по количеству и плотности сетей ЭЗС.

Впрочем, есть и положительный момент: в 2022 году за счет кратного роста инфраструктуры обеспечено базовое покрытие ЭЗС в большинстве крупных городов РФ и некоторых межрегиональных направлениях.

О том, с какими сложностями сталкиваются владельцы сетей ЭЗС в нашей стране, чем конкретно государство помогает в развитии зарядной инфраструктуры, что нужно для установки станции в многоквартирном доме и сколько это стоит, почему нежелательно заряжать автомобиль от бытовой розетки – об этом и о многом другом читайте здесь.

Фото: PUNKT E