LADA 4x4 становится тише… за ту же цену

С апреля 2010 года АВТОВАЗ внес конструктивные изменения в LADA 4x4, что существенно улучшило виброакустический комфорт в салоне автомобиля. Цена внедорожников при этом не изменилась.

Изменения внесены в раздаточную коробку и задний карданный вал. Дорожные и лабораторные испытания опытных образцов LADA 4х4 показали, что после модернизации уровень шума и вибраций существенно снизился. Вездеход стал комфортней и при езде по асфальту. Помимо улучшения комфорта, конструктивные нововведения повысили надежность трансмиссии LADA 4х4.

О подробностях внесенных изменений рассказал Михаил Ледяев, ведущий испытатель проекта LADA 4х4: «Благодаря изменениям в трансмиссии исключены резонансные шумы на скорости 90 км/час. Поскольку в 2-3 раза уменьшилась неравномерность вращения карданного вала, существенно снизилась виброактивность внедорожника. Двухрядный подшипник в раздаточной коробке (в отличие от однорядного) снижает люфты и биения в самой РК и в трансмиссии автомобиля в целом. Сальники раздаточной коробки работают в более щадящих условиях, что повышает срок их службы, снижает вероятность течи масла».

Напомним, с февраля 2010 года АВТОВАЗ оснащает автомобили семейства LADA 4х4 также обновленными зеркалами наружного обзора и модернизированными задними сидениями, что позволило выполнить новые требования по безопасности, введенные в странах Евросоюза.