Aurus может начать коммерческие продажи минивэна и мотоцикла

Компания Aurus рассматривает возможность коммерческих продаж минивэна Arsenal и электромотоцикла Merlon. Об этом сообщил директор по продажам и сервису Aurus Артем Юсупов на открытии в Санкт-Петербурге шоу-рума «Aurus Автодом», отметив, что во многих странах, в том числе в России, большое количество обеспеченных автовладельцев пересаживаются с длинных седанов на микроавтобусы и используют их в качестве мобильного офиса.

«В абсолютном большинстве случаев Aurus – это не первый и не единственный автомобиль у владельца. В этом смысле мы понимаем, что и Aurus Arsenal перспективен, и мотоцикл тоже», – заявил Артем Юсупов.

По его словам, серийное производство электромотоцикла Aurus Merlon может начаться в 2024 году, однако на каких мощностях – пока не решено. В компании Aurus рассматривают разные варианты, в том числе привлечение в качестве производственного партнера неавтомобильного завода.

Напомним, серийное производство седанов Aurus Senat стартовало в мае 2021-го на заводе в Елабуге, где в конце ноября нынешнего года также налажен выпуск нового люксового внедорожника Aurus Komendant. В производственное, логистическое и IT-оборудование и системы предприятия инвестировано порядка 2 млрд рублей. Производственные мощности рассчитаны на выпуск до 5 тыс. автомобилей в год. Ранее автомобили Aurus выпускались в формате мелкой серии на мощностях ФГУП «НАМИ», где в настоящее время продолжается производство спецверсий автомобилей Aurus. В 2025 году предприятие в Елабуге планирует освоить производство удлиненной версии седана Senat, который, в свою очередь, к тому времени пройдет фейслифтинг.

Какие автомобили могут появиться на российском рынке – смотрите в «Календаре новинок».

Фото: Aurus