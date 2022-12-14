Новый кроссовер Kaiyi X3 Pro появился на российском рынке

Российские дилеры начали продажи нового китайского кроссовера Kaiyi X3 Pro, который официально в нашей стране ранее не был представлен, а ввозится по схеме параллельного импорта из ОАЭ. Стоимость модели составляет от 2 млн рублей, пишет «Газета.Ru». Как отмечается, бренд Kaiyi – это наследник марки Cowin, которая был создана компанией Chery в 2014 году для бюджетных машин.

По размерам Kaiyi X3 Pro схож со знакомой россиянам моделью Kia Seltos. Переднеприводный кроссовер оснащается бензиновым 1,5-литровым турбомотором мощностью 156 л.с. (230 Нм). В оснащение автомобиля входят 18-дюймовые диски, парктроники и система кругового обзора, 10-дюймовый экран мультимедиа и цифровая приборная панель, беспроводная зарядка для смартфона, комбинированный салон из эко-кожи, панорамная крыша. Подогрев сидений, руля и зеркал у автомобиля отсутствует.