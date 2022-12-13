«АВТОСТАТ Оперативка»: главные изменения на рынке автокредитования и автострахования

Вслед за изменением ситуации на авторынке и его структуры меняется и структура финансовых услуг в автобизнесе. Об этом сегодня говорилось в рамках онлайн-эфира «АВТОСТАТ Оперативка. Оперативная информация по авторынку России. Итоги ноября 2022 года». Какие-то из наметившихся трендов ноябрь подтвердил, но появилось и много нового.

Так, меняется структура выдачи кредитов. Если раньше можно было добавить к кредитному автомобилю целый ряд страховых (каско) и иных продуктов (и для дилеров это было большим подспорьем), то теперь положение дел меняется. «Мы наблюдаем изменения в настроениях потребителей, - отметила Ольга Васильева, зам. генерального директора по продажам «Д2 Страхование». - То, что еще вчера покупалось с большим удовольствием (например, каско с ущербом) - сейчас не каждый может себе позволить. Но при этом ряд предлагаемых продуктов расширился - например, появились продукты, связанные с риском потери работы. Кроме того, мы наблюдаем запрос на продукты, связанные с уменьшением цены конечного продукта. Сейчас не только банки, но и потребители очень трепетно относятся к каждому рублю. Зависимость от цены является одним из крайне важных факторов…».

В ходе мероприятия исполнительный директор агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов поделился цифрами по динамике выдачи автокредитов в ноябре и по итогам 11 месяцев текущего года, полученными в результате совместной работы с агентством Frank RG и пулом ведущих коммерческих банков, которые занимаются выдачей автокредитов*.

По ноябрю динамика (в штуках) продолжает тренд последних месяцев к поступательному небольшому росту. Но пока эта разница с ноябрем прошлого года составляет -43%. Но динамика восходящая (с мая 2022 года), и от месяца к месяцу ситуация улучшается. При этом, анализируя выдачу автокредитов в денежном выражении (пока это -48% по сравнению с прошлым годом), эксперты отмечают ряд других моментов, которые позволяют сделать вывод: сейчас автокредиты выдаются на более бюджетные автомобили, чем это было в начале года.

Банки продолжают развивать кредитование автомобилей с пробегом. Этот сегмент для них - очень значимая история. И здесь мы видим, что несмотря на потерю трейд-ин (который поддерживал продажи машин с пробегом), с этим сегментом достаточно активно работают дилеры. И связка «дилер - банк» уже привела к тому, что в ноябре объем автокредитов (в штуках) вышел больше, чем в прошлом году (+6%). А в денежном выражении мы видим еще более успешную динамику (+19%).

Из других тенденций: с одной стороны - число выданных кредитов начинает подрастать, с другой - средний размер кредита падает, а средний срок автокредита растет.

В сфере автокредитования снижается число банков. Растут требования к ним со стороны Банка России (с 1 января 2023 года установит макропруденциальные лимиты ПДН**). В свою очередь банки ужесточили требования к страховым компаниям и прочим поставщикам дополнительных продуктов.

Свои условия диктует и импорт. Привезенные в том числе и за счет механизмов параллельного импорта автомобили необходимо помочь продать. Еще и поэтому финансовому рынку необходимы новые кредитные и страховые продукты.

Об особой актуальности таких страховых продуктов, как гарантия на автомобили с пробегом и более широком внедрении в страховании IT-технологий напомнил в ходе онлайн-эфира Олег Зевакин, генеральный директор ООО «АвтоАссист». Такие продукты (с системой единого окна, единого калькулятора, модулем пролонгации, технической поддержкой, единой интеграции и пр.) уже есть, нужно просто активнее их внедрять.

Видеозапись эфира «АВТОСТАТ Оперативка. Оперативная информация по авторынку России. Итоги ноября 2022 года» доступна на канале Автостат ТВ.

* Данные аккумулируют около 60% от всех выдач автокредитов на российском авторынке.

** ПДН — показатель долговой нагрузки заемщика. Рассчитывается как отношение среднемесячных платежей заемщика по всем имеющимся у него кредитам и займам к среднемесячному доходу.