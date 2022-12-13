Какой из сегментов авторынка чувствует себя лучше в 2022 году?

Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» провело сегодня традиционный онлайн-эфир «АВТОСТАТ Оперативка. Оперативная информация по авторынку России. Итоги ноября 2022 года». Свое выступление начал исполнительный директор агентства Сергей Удалов, поделившись результатами рынка автотранспортных средств.

Всего за 11 месяцев 2022 года в России, по данным АО «ППК»*, было куплено 720,7 тыс. единиц автомобильной техники. Это на 55% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Наибольшее падение показывает сегмент легковых машин (-59% до 569,5 тыс. шт.). При этом по отношению к октябрю в ноябре он вырос на 19%.

Тенденция в сегменте новых легковых автомобилей такова, что структура рынка значительно меняется. По словам автоэксперта Сергея Удалова, это связано с тем, что часть брендов ушла с российского рынка. При этом остатки автомобилей продаются по максимальным ценам, так как поставок новых машин уже не будет. В пятерке лидеров в массовом сегменте сразу три китайских бренда – Chery, Haval и Geely. Они располагаются на втором, третьем и четвертом местах. Лидирующую позицию занимает отечественная LADA. На пятой строчке – Kia.

На 48% сократился рынок легкого коммерческого транспорта – за 11 месяцев было приобретено 66,8 тыс. единиц этой техники. При этом его ноябрьский объем оказался на 23% больше по сравнению с октябрьским.

Рынок грузовых автомобилей за отчетный период снизился на 18% (до 73,7 тыс. шт.). Несмотря на то, что меняется структура рынка грузовых автомобилей, этот сегмент чувствует себя довольно уверенно за счет крупных строек и масштабных проектов.

А вот наименьшее падение по итогам 11 месяцев 2022 года показывает рынок автобусов (-4% до 10,7 тыс. шт.). Такие показатели достигаются за счет федеральных и муниципальных закупок.

Видеозапись эфира «АВТОСТАТ Оперативка. Оперативная информация по авторынку России. Итоги ноября 2022 года» доступна на канале Автостат ТВ.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».