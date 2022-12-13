Кроссовер Ford Escape появился на российском рынке

На российских классифайдах появились объявления о продаже нового кроссовера Ford Escape, который официально в нашей стране ранее не был представлен, а ввозится по схеме параллельного импорта. Стоимость модели 2022 года выпуска составляет от 3,4 млн рублей, пишет «Российская газета».

Как отмечается, Ford Escape актуального поколения, который дебютировал в 2020 году, не так давно обновился, но в продаже пока представлена дорестайлинговая версия. В моторную гамму кроссовера входят 1,5-литровый двигатель EcoBoost мощностью 184 л.с., а также 2-литровый мотор EcoBoost с отдачей в 253 л.с. Обе версии идут в сочетании с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Кроме того, для Ford Escape доступны гибридные модификации, в основе их силовой установки находится 167-сильный бензиновый атмосферник объемом 2,5 литра. Он работает в тандеме с электромотором и электромеханическим вариатором. У «младшего» варианта совокупная отдача составляет 203 л.с., у «старшего» – 224 л.с. Привод может быть передним или полным.