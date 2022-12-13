Новый электрокроссовер Voyah Free стал доступен для заказа в России

Российские дилеры Voyah начали прием предзаказов на электрический кроссовер Voyah Free, который поступит в продажу в ближайшее время. Как пишет портал «Китайские автомобили», стоимость новинки будет объявлена до конца декабря 2022 года. По данным дилеров, она может составить 7,79 млн рублей, но в компании «Моторинвест» эту информацию не подтверждают.

В России будет представлена самая свежая версия Voyah Free Long Range, которая имеет тяговую батарею емкостью 103 кВт-ч, а максимальная отдача двух электромоторов снижена с 694 л.с. и 1040 Нм до 488 л.с. и 750 Нм (216 л.с. на передней оси, 272 л.с. на задней оси). Дальность хода составляет 500 км по циклу WLTP. Мощность зарядного устройства постоянного тока – 120 кВт. Кроссовер снаряженной массой 2340 кг может разогнаться до «сотни» за 4,7 с, максимальная скорость – 200 км/ч.

Электрический кроссовер Voyah Free является «одноклассником» моделей Audi Q7 или Volvo XC90: длина – 4905 мм, ширина – 1950 мм, высота – 1645 мм. Колесная база – 2955 мм. Кроссовер имеет пятиместный салон и два багажника: передний вмещает 75 литров, задний – от 560 до 1320 литров. Стандартно установлена пневматическая подвеска, которая может регулировать дорожный просвет в пределах от 113 до 213 мм. Штатные колеса – 20-дюймовые.