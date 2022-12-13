Что произошло на авторынке в ноябре?

Эксперты агентства «АВТОСТАТ» в ходе подготовки к онлайн-эфиру «АВТОСТАТ Оперативка. Оперативная информация по авторынку России. Итоги ноября 2022 года» отмечают, что на российском авторынке снова наметился восстановительный тренд.

Напомним, что с мая по сентябрь объемы рынка новых легковых автомобилей от месяца к месяцу постоянно росли, но в октябре произошло их небольшое снижение (-2,5%). В ноябре же рынок показал рост на 19% по отношению к октябрю, что позволяет надеяться на сохранение восстановительного процесса и в декабре.

Также отдельного внимания заслуживает и продолжающееся увеличение доли российских и китайских марок, которым в последний месяц осени суммарно принадлежит почти три четверти рынка. А вот в сегменте новых грузовиков «китайцы» впервые обогнали отечественных производителей!

И это еще далеко не вся информация – намного больше вы узнаете в рамках онлайн-эфира, который состоится уже сегодня, 13 декабря, в 10-00 по московскому времени. Также будут затронуты темы цен, кредитования, импорта и вторичного рынка. Партнерами мероприятия являются ООО «АвтоАссист» и АО «Д2 Страхование», руководители которых тоже выступят со своими докладами.

У вас еще есть время, чтобы успеть зарегистрироваться на онлайн-эфир «АВТОСТАТ Оперативка. Оперативная информация по авторынку России. Итоги ноября 2022 года»! Для этого достаточно пройти по ссылке: autostat.media/operativka.

Фото: АВТОСТАТ