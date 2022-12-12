В России начались продажи кроссовера Changan Auchan X5

Российские дилеры начали продажи нового китайского кроссовера Changan Auchan X5, который официально в нашей стране ранее не был представлен, а ввозится по схеме параллельного импорта. Стоимость новинки составляет от 1,8 млн до 2,5 млн рублей, пишет «Газета.Ru».

Кроссоверы Changan Auchan X5 предлагаются с 1,5-литровым турбомотором мощностью 180 л.с. в сочетании с роботизированной трансмиссией, а также с атмосферным двигателем 1,8 л (128 л.с.) в паре с вариатором. Привод у модели только передний. В оснащение Changan Auchan X5 входят круиз-контроль с радаром, камеры кругового обзора, мультимедиа-система с большим тачскрином и другие функции.

Напомним, модель Changan Auchan X5 дебютировала на автосалоне в Китае летом 2020 года. А недавно Changan представил модернизированную версию модели – Auchan X5 Plus с 30-дюймовым дисплеем, – предпродажи которой уже стартовали в Поднебесной.