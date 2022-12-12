«АВТОСТАТ Оперативка»: почему растет доля импортных автомобилей на рынке?

13 декабря агентство «АВТОСТАТ» проведет очередной выпуск прямого эфира «АВТОСТАТ Оперативка», который будет посвящен итогам российского авторынка в ноябре 2022 года. Партнерами мероприятия являются компании «АвтоАссист» и «Д2 Страхование».

В процессе подготовки к прямому эфиру эксперты агентства выяснили, что в последний месяц осени каждый третий купленный автомобиль в нашей стране был собран за рубежом. Между тем, год назад таковым был каждый пятый. Поэтому особое внимание в рамках предстоящей «АВТОСТАТ Оперативки» будет уделено импорту легковых машин в Россию.

Также в ходе мероприятия руководители агентства «АВТОСТАТ» Сергей Целиков и Сергей Удалов поделятся ноябрьскими итогами по рынку новых легковых и коммерческих автомобилей. Отдельно будут рассмотрены цены на автомобили, кредитование, вторичный рынок. Кроме этого, свою оценку текущему состоянию рынка дадут генеральный директор ООО «АвтоАссист» Олег Зевакин и заместитель генерального директора по продажам АО «Д2 Страхование» Ольга Васильева.

Задать вопросы спикерам и получить больше информации вы сможете в ходе прямого эфира «АВТОСТАТ Оперативка. Оперативная информация по авторынку России. Итоги ноября 2022 года», который пройдет уже завтра, 13 декабря. Начало – в 10-00 по московскому времени. Формат мероприятия – онлайн. Зарегистрироваться можно по ссылке: autostat.media/operativka.

До встречи в прямом эфире!

Фото: АВТОСТАТ