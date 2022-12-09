Кроссовер Volkswagen T-Roc появился на российском рынке

На российских классифайдах появились объявления о продаже нового кроссовера Volkswagen T-Roc, который официально в нашей стране ранее не был представлен, а ввозится по схеме параллельного импорта. Стоимость модели составляет от 2 млн 580 тыс. до 4 млн 900 тыс. рублей, пишет «Российская газета».
Кроссовер Volkswagen T-Roc, который дебютировал в летом 2017 года и в модельном ряду немецкой марки встал на одну ступень ниже Tiguan, построен на той же модульной платформе MQB, что и Golf. Длина T-Roc составляет 4234 мм (на 25 см короче Tiguan), ширина – 1819 мм, а колесная база достигает 2603 мм.
На европейском рынке Volkswagen T-Roc доступен с тремя бензиновыми двигателями и тремя турбодизелями. Первые представлены турбомоторами объемом 1 л (115 л.с.), 1,5 л (150 л.с.) и 2 л (190 л.с.), а турбодизели имеют объем 1,6 л (115 л.с.) и 2 л (150 и 190 л.с.). Топовые версии идут исключительно с роботизированной коробкой DSG7. Полный привод доступен только для версий с двигателями мощностью 150 и 190 л.с.
Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», российские дилеры начали продажи автомобилей Volkswagen Arteon 2022 года, поставленных по схеме параллельного импорта. Стоимость лифтбека составляет от 4,15 млн рублей, а универсала – от 4,3 млн рублей. Модель предлагается как с бензиновыми (190 и 280 л.с.), так и с дизельными (200 л.с.) двигателями объемом 2 литра. Все моторы сочетаются с «роботом» DSG. Машины доступны как с передним, так и с полным приводом.
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Фото: Volkswagen