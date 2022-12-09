Кроссовер Volkswagen T-Roc появился на российском рынке

На российских классифайдах появились объявления о продаже нового кроссовера Volkswagen T-Roc, который официально в нашей стране ранее не был представлен, а ввозится по схеме параллельного импорта. Стоимость модели составляет от 2 млн 580 тыс. до 4 млн 900 тыс. рублей, пишет «Российская газета».

Кроссовер Volkswagen T-Roc, который дебютировал в летом 2017 года и в модельном ряду немецкой марки встал на одну ступень ниже Tiguan, построен на той же модульной платформе MQB, что и Golf. Длина T-Roc составляет 4234 мм (на 25 см короче Tiguan), ширина – 1819 мм, а колесная база достигает 2603 мм.

На европейском рынке Volkswagen T-Roc доступен с тремя бензиновыми двигателями и тремя турбодизелями. Первые представлены турбомоторами объемом 1 л (115 л.с.), 1,5 л (150 л.с.) и 2 л (190 л.с.), а турбодизели имеют объем 1,6 л (115 л.с.) и 2 л (150 и 190 л.с.). Топовые версии идут исключительно с роботизированной коробкой DSG7. Полный привод доступен только для версий с двигателями мощностью 150 и 190 л.с.