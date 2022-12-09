Кроссовер Toyota Harrier стал доступен для заказа в России

На российских классифайдах появились объявления о продаже нового кроссовера Toyota Harrier, который официально в нашей стране ранее не был представлен, а ввозится по схеме параллельного импорта. Стоимость модели составляет от 2 млн 930 тыс. рублей до 4 млн 370 тыс. рублей, однако точная цена автомобиля будет названа покупателю в день заключения договора – в соответствии с текущим курсом валют, пишет «Российская газета».

Напомним, с четвертым поколением Harrier перешел на платформу TNGA (GA-K). Возросшая жесткость кузова позволила повысить и управляемость, и комфорт. Подвески – независимого типа: спереди – МакФерсон, сзади – многорычажка. Длина автомобиля составляет 4,74 м, он предлагается в двух вариантах – бензиновом и гибридном (бензиново-электрическом). В первом случае кроссовер оснащается двигателем объемом 2 л (171 л.с.), во втором – гибридной системой, построенной вокруг 2,5-литрового мотора мощностью 178 л.с. Привод может быть передним или полным.