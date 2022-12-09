Кроссовер Toyota Harrier стал доступен для заказа в России

На российских классифайдах появились объявления о продаже нового кроссовера Toyota Harrier, который официально в нашей стране ранее не был представлен, а ввозится по схеме параллельного импорта. Стоимость модели составляет от 2 млн 930 тыс. рублей до 4 млн 370 тыс. рублей, однако точная цена автомобиля будет названа покупателю в день заключения договора – в соответствии с текущим курсом валют, пишет «Российская газета».
Напомним, с четвертым поколением Harrier перешел на платформу TNGA (GA-K). Возросшая жесткость кузова позволила повысить и управляемость, и комфорт. Подвески – независимого типа: спереди – МакФерсон, сзади – многорычажка. Длина автомобиля составляет 4,74 м, он предлагается в двух вариантах – бензиновом и гибридном (бензиново-электрическом). В первом случае кроссовер оснащается двигателем объемом 2 л (171 л.с.), во втором – гибридной системой, построенной вокруг 2,5-литрового мотора мощностью 178 л.с. Привод может быть передним или полным.
Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», некоторые официальные дилеры Toyota принимают заказы на внедорожники Toyota Sequoia, поставленные по схеме параллельного импорта. Стоимость модели составляет от 10 млн до 13 млн рублей.
Напомним, в сентябре 2022 года компания «Тойота Мотор» объявила о закрытии завода в Санкт-Петербурге в связи с невозможностью ритмичных поставок необходимых комплектующих. В дальнейшем предприятие будет законсервировано, и в настоящее время правительство Санкт-Петербурга совместно с Минпромторгом РФ прорабатывают возможные сценарии развития этой производственной площадки. Вместе с тем операционная деятельность московского офиса «Тойота Мотор» будет оптимизирована и реструктурирована с фокусом на поддержку дилерской сети для продолжения послепродажного обслуживания автомобилей Toyota и Lexus в России.
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Фото: Toyota