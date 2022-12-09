Завод «Москвич» выпустил более 160 автомобилей

Автозавод «Москвич», который 23 ноября запустил серийное производство автомобилей, на сегодняшний день выпустил более 160 кроссоверов «Москвич 3». Об этом агентству «ТАСС» сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, добавив, что до конца года с конвейера предприятия должно сойти еще около 440 машин, в том числе 200 электромобилей.

В рамках сотрудничества АЗ «Москвич» с технологическим партнером ПАО «КАМАЗ» была разработана Стратегия развития завода на срок до 6 лет. Так, на первом этапе, в 2023 – 2024 годах производство «Москвичей» будет идти по технологии крупноузловой сборки с постепенным повышением доли локализации. На втором этапе, с 2024 года, параллельно с крупноузловой сборкой начнется мелкоузловая сборка, а уровень локализации вырастет за счет привлечения более широкого пула локальных поставщиков с полностью российскими компонентами (кузовные детали, силовые элементы управления, тормозные системы и т.д.). На третьем этапе на «Москвиче» начнется производство российского электрического автомобиля из основных российских компонентов на собственной универсальной платформе (электродвигатель, батареи, редуктор).

Что касается объемов производства, планируется, что в 2023 году по технологии крупноузловой сборки на заводе соберут не менее 50 тыс. автомобилей, в том числе 10 тысяч с электродвигателем, в 2024 году – не менее 100 тыс. машин, в том числе 20 тысяч с электродвигателем. При этом 50% этого объема будет произведено по технологии крупноузловой сборки, еще 50% – по технологии мелкоузловой сборки.

О том, какие электромобили уже присутствуют на российском рынке – читайте здесь.

Фото: АВТОСТАТ