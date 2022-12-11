Chery в ноябре 2022 года стала лидером среди иномарок в России

По итогам ноября в России было куплено 5537 автомобилей Chery, что на 84,3% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. В результате Chery стала лидером среди всех иностранных автопроизводителей в нашей стране. За 11 месяцев 2022 года объем рынка китайской марки составил 31595 машин (-11,7%), сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*.

Самой популярной моделью Chery на российском рынке в ноябре стал кроссовер Tiggo 7 PRO с показателем 3192 автомобиля (рост в 3,2 раза). Второе место занял компактный кроссовер Chery Tiggo 4, на котором остановил свой выбор 1191 покупатель (-21,6%). Третий результат показал кроссовер Chery Tiggo 8 PRO – 542 купленных машины.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в сентябре российские дилеры Chery начали продажи обновленного кроссовера Tiggo 4 PRO. А в начале следующего года компания Chery планирует вывести на российский рынок седан Arrizo 8.

Сколько уже автомобилей Chery в России и кто на них ездит? Об этом и многом другом – читайте в отчете «Парк легковых автомобилей китайских марок в РФ и портрет его владельцев», который можно заказать в агентстве «АВТОСТАТ».

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ

