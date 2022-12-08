Президент поручил обеспечить контроль за ценами на автомобили

Президент России Владимир Путин поручил правительству установить постоянный контроль за ценообразованием на автомобильном рынке. Как отмечается, мера направлена на предотвращение необоснованного роста цен на машины.

Согласно распоряжению президента, кабмин представит главе государства соответствующий доклад до 15 апреля, а после этого будет отчитываться ежеквартально, пишет агентство «Прайм». Кроме того, в тот же срок президенту доложат о мерах, принятых в целях повышения доступности легковых автомобилей для населения. Правительство определит целевой показатель на следующий год и отчитается о проделанной работе.

По словам генерального директора автомобильного маркетплейса Fresh Auto Дениса Мигаля, машины на сегодняшний день дорожают в связи с перебоями в поставках комплектующих для их производства, изменениями и удлинением маршрутов доставок, смены поставщиков – с прямых европейских производителей на азиатские аналоги, которые поставляются в РФ дольше. Параллельный импорт также не удешевляет стоимость запчастей и готовых автомобилей, особенно с учетом того, что их выпуск на западных автозаводах тоже сократился из-за сложности поставок необходимых комплектующих, в том числе, электроники из Китая и металлов из России. Поэтому единственный способ сделать автомобили дешевле для россиян – организовать полный цикл их производства в нашей стране. Тогда Россия не будет зависеть от сроков и стоимости комплектующих, соответственно – с учетом укрепления курса рубля и снижения цен на металлы – процесс производства новых автомобилей получится сделать дешевле.

В свою очередь, директор по развитию автохолдинга «КЛЮЧАВТО» Юлия Овчинникова отмечает, что ситуация с приостановкой поставок автомобилей зарубежных брендов, которая наблюдалась в этом году, уже заставила российских автопроизводителей адаптироваться в самые кратчайшие сроки – прежде всего, срочно искать новые логистические маршруты для импортозамещения. Снижение цен на автомобили будет возможно, если отечественные автопроизводители закроют потребность в автокомпонентах и найдут альтернативы на внутреннем рынке. Важно учитывать, что не всегда продукция, которая произведена в России, дешевле, чем поставляемая из-за рубежа, особенно если речь идет не только о локализации, но и о восстановлении производства автокомпонентов высокого качества, к которому привык потребитель. Ускорить процесс адаптации российских автопроизводителей и, как следствие, стабилизацию цен на их продукцию смогут меры государственной поддержки.

Как говорит генеральный директор ГК «Аларм-Моторс» Роман Слуцкий, в настоящее время производство автомобилей и авторынок в стране переживают мощнейшую перезагрузку. С рынка один за одним уходят привычные для российских потребителей бренды. Их рыночные сегменты активно занимают китайские автопроизводители, а также совместные промышленные проекты с участием российских и китайских компаний. О существенных сдвигах в ценовых предложениях можно будет говорить, когда потенциальные объемы производства и импорта перевалят за 1 миллион новых автомобилей в год. Очевидно, что чем больше будет объем предложения на рынке, тем больше будет предпосылок для здоровой конкуренции и, как следствие, снижения конечной стоимости автомобиля для клиента.

«Насколько реально в текущих рыночных и экономических условиях снизить цены на производство автомобилей – большой и важный вопрос. Но даже если Президент России поручит снизить цены, то это не произойдет быстро и только административным методом. Снизить цены реально. По моим оценкам, на премиум-сегмент стоимость может быть снижена до 30%, если государство включится в этот процесс. По массовому сегменту снижение менее объемное, но тоже можно говорить о цифрах в 20% как минимум. В данном вопросе нужны не ограничения наценки, а реальная помощь дилерским предприятиям, которые реализуют автомобили», – рассуждает генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский.

Подробнее о том, как снижение себестоимости производства автомобилей может сказаться на их качестве и потребительских свойствах, – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».

Фото: КЛЮЧАВТО