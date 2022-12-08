АВТОВАЗ возобновит выпуск автомобилей LADA с АКП в 2024 году

АВТОВАЗ продолжит расширять оснащение своих моделей после того, как некоторые опции оказались недоступны из-за прекращения поставок соответствующих комплектующих. Как заявил в интервью изданию Forbes президент АВТОВАЗа Максим Соколов, в течение 2024 года планируется возобновить производство автомобилей LADA с электронной системой контроля устойчивости (ESP) и автоматической коробкой передач.

Напомним, ранее на автомобилях LADA вновь появились подушки безопасности, кондиционер и подогрев передних сидений, а также модуль «ЭРА-ГЛОНАСС» с механической системой активации. В 2023 году АВТОВАЗ планирует также вернуть на свои модели антиблокировочную систему тормозов.

Эксперты агентства «АВТОСТАТ» отмечают, что в продажах автомобилей LADA доля «автомата» была довольно низкой. Так, ни в один из месяцев 2022 года она не дотягивала и до 9%. При этом рыночная доля АКП была заметно выше в семействах Vesta и XRAY (в среднем 18% и 26% соответственно), в то время как у Granta она находится на очень низком уровне (чуть более 1%).

Во сколько обходится содержание автомобиля с автоматической трансмиссией (и не только) – рассчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: АВТОВАЗ