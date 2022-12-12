Китай увеличит экспорт подержанных автомобилей

Китай разрешил еще 14 своим регионам экспортировать подержанные автомобили, говорится в уведомлении, совместно опубликованном Министерством коммерции, министерством общественной безопасности и Главным таможенным управлением.

Как пишет агентство «РИА Новости», Китай официально начал экспортировать подержанные автомобили в мае 2019 года. В число 10 административных единиц, которые первыми получили разрешение экспортировать поддержанные автомобили, вошли Пекин, Тяньцзинь, Шанхай и провинция Гуандун.

В Китае по состоянию на конец сентября насчитывалось 412 млн автотранспортных средств. В том числе количество автомобилей на новых источниках энергии (NEV) на дорогах страны составляло 11,49 млн единиц, согласно данным министерства общественной безопасности. Как отмечается, в 82 китайских городах автопарк на конец сентября превышал 1 млн единиц (годом ранее их насчитывалось 76 млн). При этом в 21 городе показатель составляет более 3 млн машин, в том числе в Пекине – свыше 6 млн авто, в Чэнду и Чунцине – 5 миллионов, в Сучжоу, Шанхае, Чжэнчжоу, Сиане и Ухане – 4 миллиона.

«Китайские автомобили, снятые с производства, следует покупать с большой осторожностью и в изумительном состоянии, так как большинство китайских производителей не выпускали каталоги запчастей на свою продукцию, и подобрать запчасть по VIN-коду будет крайне сложно. Также китайские машины имеют крайне низкую ликвидность, а снятые с производства модели потеряют в цене еще больше и быстрее, – комментирует директор компании «ПодборАвто» Денис Еременко. – Качество китайских авто улучшилось, но производителям из КНР еще учиться и учиться делать действительно хорошие машины. Поэтому мы рекомендуем выбирать максимально свежий автомобиль, желательно на гарантии и от одного владельца. Это лучший способ познакомиться с данными машинами без особых проблем».

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