Эксперты рассказали, что будет с ценами на автомобили в 2023 году

Высокие цены на автомобили стали одним из основных факторов, вызвавших падение спроса на российском рынке в уходящем году. Эксперты, опрошенные агентством «АВТОСТАТ», рассказали, какую ценовую стратегию автопроизводители будут проводить в 2023 году, учитывая относительно низкий на сегодняшний день потребительский спрос, который во многом обусловлен падением реальных доходов населения.

По мнению заместителя генерального директора по продажам новых автомобилей АГ «АВИЛОН» Алексея Старикова, в ближайшее время стоимость новых автомобилей не снизится, ожидается, что в начале 2023 года произойдет традиционная индексация цен, в том числе и из-за колебания курса валют.

Как говорит председатель Совета директоров «БН-Моторс» Алексей Подщеколдин, в условиях дефицита, который из-за ухода большинства автопроизводителей составляет порядка 1 млн машин, средняя стоимость автомобиля к концу 2022 года составит 2,3 млн рублей (плюс 20 – 25% к 2021 году). При этом реальные доходы населения снижаются и, соответственно, снижается потребительский спрос на автомобили. Китайские бренды, которые в начале года увеличили стоимость автомобилей примерно в 1,5 раза по сравнению с 2021 годом, сейчас предлагают приобрести автомобиль со скидкой до 600 тыс. рублей. По мнению эксперта, в будущем году стоимость автомобилей китайских брендов останется на уровне ноября – декабря 2022 года. Что касается российских марок (LADA, ГАЗ, УАЗ), то они, скорее всего, подорожают на 10 – 15%, поскольку у них остаются проблемы с логистикой комплектующих и поиском новых поставщиков. Что касается автомобилей, ввезенных по параллельному импорту, их цена будет выше, чем на аналогичные модели, ранее производимые в России. Предпосылок для падения цен нет: никаких изменений в части ввозных пошлин и других послаблений не ожидается. Стабилизацию цен на российском авторынке можно ожидать при условии увеличения объемов производства автомобилей на территории РФ до 1,5 млн автомобилей в год (это уровень 2021 года). Плюс дополнительный объем по параллельному импорту – порядка 500 тыс. машин. По прогнозу Алексея Подщеколдина, дефицит автомобилей сохранится ближайшие 2 – 3 года, до момента «возрождения производства автомобилей на территории РФ».

«В настоящее время происходит трансформация ценовой структуры рынка. Резкий скачок цен, произошедший в марте, сгладился к концу лета, и, начиная с августа, на рынке наблюдается стабилизация средневзвешенной цены на уровне чуть выше 2 млн рублей (без дилерских накруток). Причем цена снизилась примерно на 13% по сравнению с периодом апрель – май за счет «вливания» в продажи большой доли относительно дешевых моделей LADA. Таким образом, мы входим в 2023 год со стабильными уровнями цен, и если в дальнейшем не усугубится политическая и, соответственно, экономическая обстановка, то эти уровни сохранятся. Вполне очевидно, что снижения цен в новом году не произойдет, а подорожание автомобилей будет происходить за счет выхода на рынок новых марок, моделей и модификаций. Можно надеяться, что в лучшем случае рост средневзвешенной цены не превысит прогнозируемый показатель официальной инфляции – 5,5%», – комментирует заместитель начальника отдела аналитики агентства «АВТОСТАТ» Виктор Пушкарев.

Подробнее о тенденциях на российском авторынке в 2023 году – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».



Фото: АВТОСТАТ