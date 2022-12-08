Белорусский авторынок в ноябре продолжил восстановление

Белорусский авторынок в ноябре составил свыше 770 машин, что на 70% больше по сравнению с предыдущим месяцем. При этом данный результат стал возможен исключительно благодаря марке Geely, которая реализовала рекордные с начала года 626 автомобилей, в то время как продажи остальных брендов, официально поставляемых в республику, практически сошли на нет.

Так, по сравнению с прошлым годом реализация ввозимых в Беларусь автомобилей упала в 20 раз, гласят данные Белорусской автомобильной ассоциации (БАА). По итогам 11 месяцев 2022 года продажи новых легковых машин в этой республике составили порядка 13 360 единиц. Лидером автомобильного рынка Белоруссии с начала года остается LADA, реализовавшая 3 698 машин, однако Geely практически догнала российскую марку с показателем 3 197 проданных автомобилей.

Как отмечают в БАА, наблюдается постепенное, но значительное сокращение предложения автомобилей более бюджетного сегмента по сравнению с началом года, что и является одним из ключевых факторов снижения продаж. С учетом высокого роста цен на новые машины по сравнению с 2021 годом для стимулирования покупательской активности необходимо привлекательное кредитное и лизинговое предложение.

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Фото: geely.by