Новый кроссовер Hyundai Venue появился в России

На российских классифайдах появились объявления о продаже нового субкомпактного кроссовера Hyundai Venue, который официально в нашей стране ранее не был представлен, а ввозится по схеме параллельного импорта. Стоимость модели составляет от 1,7 млн до 2,1 млн рублей, однако точная цена автомобиля будет названа покупателю в день заключения договора – в соответствии с текущим курсом валют, пишет «Российская газета».

Hyundai Venue – это самый маленький кроссовер в глобальной гамме корейской марки. Он дебютировал в 2019 году, причем версии для стран Азии и Америки имеют длину 4040 мм, а индийский вариант насчитывает 3995 мм.

В моторную гамму Venue входят 1,2-литровый «атмосферник» мощностью 82 л.с. в паре с 5-ступенчатой МКП, 115-сильный дизель, работающий в сочетании с 6-ступенчатыми «механикой» или «автоматом», а также 1-литровый турбомотор с отдачей 118 л.с., который можно выбрать как с автоматической коробкой передач, так и с преселективным «роботом».

Стоит отметить, что летом этого года модель пережила рестайлинг. Автомобиль получил измененную переднюю часть с «безрамочной» решеткой радиатора, новые фонари, соединенные между собой, и бамперы другого дизайна. В салоне появились цифровые приборы вместо стрелочных, а также новая мультимедийная система.