Итоги 48-й недели: рекордный за 8 месяцев объем рынка автомобильной техники

За период с 28 ноября по 4 декабря (48-я неделя) 2022 года в России было куплено 17 664 единицы новой автомобильной техники. Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*, это на 25% больше, чем неделей ранее (с 21 по 27 ноября), и к тому же является рекордным показателем за последние 8 месяцев.

Напомним, более высокие объемы рынка наблюдались с 1-й по 10-ю недели нынешнего года, а начиная с 11-й недели (14 – 20 марта) они были меньше и ни разу не дотягивали даже до 17 тысяч единиц.

77% всех купленных по итогам 48-й недели автотранспортных средств пришлось на легковые машины, что эквивалентно 13 598 экземплярам. И этот показатель на 28% больше, чем за 47-ю неделю.

Каждый девятый купленный автомобиль оказался грузовым. Это составляет 1 959 единиц и на 11% превосходит результат недельной давности. Немногим меньше было куплено легких коммерческих машин (1 686 шт.; +15%). Самым малочисленным сегментом рынка по-прежнему остаются автобусы, которые разошлись тиражом в 421 экземпляр (+67%).

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* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ