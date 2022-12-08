Роскошный минивэн GAC GN8 нового поколения появился в России

На российских классифайдах появились объявления о продаже китайского минивэна GAC GN8 нового поколения, поставленного по схеме параллельного импорта. Модель предлагается по цене в 6 млн 260 тыс. рублей, сообщает портал Motor.ru.

Напомним, вторую генерацию роскошного минивэна GAC GN8 представили в Китае в конце лета нынешнего года. Главной отличительной особенностью дизайна новинки является огромная решетка радиатора с вертикальными ламелями под названием «Пробуждение льва». Кроме того, автомобиль отличается наличием светодиодной оптики, двухсекционной панорамной крыши и сплошных задних фонарей.

Семиместный салон минивэна выполнен из двухцветной натуральной кожи черно-красного оттенка. В комплектацию модели входят 12,3-дюймовая цифровая приборная панель, мультимедийная система с сенсорным дисплеем диагональю 14,6 дюйма и трехспицевый мультифункциональный руль.

В движение переднеприводный GAC GN8 приводит 2-литровый бензиновый двигатель мощностью 190 л.с., который работает в сочетании с автоматической трансмиссией.

Какие еще модели из КНР могут появиться на российском рынке – читайте в бизнес-справке «Легковые автомобили китайских брендов в России», которую можно заказать в агентстве «АВТОСТАТ».

Фото: GAC