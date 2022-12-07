EXEED LX получил полноприводную версию в России

Российские дилеры EXEED начали прием заказов на новую модификацию компактного кроссовера EXEED LX AWD, оснащенной системой полного привода. Продажи новинки стартуют с 15 декабря 2022 года, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Интеллектуальная система управления автоматически переключает 2WD/4WD в режиме реального времени в соответствии с дорожными условиями и намерениями водителя, а также регулирует распределение крутящего момента на передней и задней осях. Современная система Torque on Demand АWD управляется электромагнитной многодисковой муфтой и имеет высокую скорость отклика – 0,07 сек. при переключении в режим полного привода.

Полный привод активируется при трогании с места и во время разгона автомобиля, при наличии малейшей пробуксовки колес, во время бокового заноса и в других подобных ситуациях. 6 режимов движения предусматривают спектр основных вариантов, учитывающих особенности российских дорог и климата: Эко/Комфорт/Спорт/Снег/Грунт/4х4.

Впервые на EXEED LX появится двигатель 1.6 TGDI мощностью 150 л.с. (275 Нм), который уже знаком на российском рынке по старшей модели – среднеразмерному внедорожнику TXL. Он работает в сочетании с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач DCT с подрулевыми переключателями. Разгон до 100 км/ч занимает у EXEED LX 10,2 сек.

Внешний вид EXEED LX подчеркнут 19-дюймовыми колесными дисками в новом дизайне и красными тормозными суппортами. Салон автомобиля получил панорамную крышу, электрохромное зеркало заднего вида, систему контроля качества воздуха, затемненные окна для второго ряда, сиденья с раздельным подогревом и вентиляцией. В оснащение EXEED LX также входит полный зимний пакет, который помимо сидений включает в себя обогрев лобового стекла, руля, форсунок омывателя, дистанционный запуск двигателя.

Обновленный EXEED LX AWD оснащен расширенным набором систем помощи водителю ADAS. Адаптивный круиз-контроль, в дополнение к действию обычного круиз-контроля, может поддерживать дистанцию до впереди идущего автомобиля. Минимальный установленный порог скорости составляет 30 км/ч. Система предотвращения столкновений (FCW+AEB) предупреждает водителя об опасности звуковым сигналом, а в случае развития ситуации применяет автономное замедление. Система распознает не только другие автомобили, но и пешеходов, и велосипедистов.

Сколько уже автомобилей EXEED в России и кто на них ездит? Об этом и многом другом – читайте в отчете «Парк легковых автомобилей китайских марок в РФ и портрет его владельцев», который можно заказать в агентстве «АВТОСТАТ».

Фото: EXEED