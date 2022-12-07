Альфа-Лизинг запустил онлайн-бронирование и оформление Chery, Geely и EXEED на сайте

Альфа-Лизинг добавил на онлайн-витрину авто три новые китайские марки: Chery, EXEED и Geely. Теперь на сайте представлены самые популярные кроссоверы из КНР, в том числе самые востребованные сейчас модели – Chery Tiggo, Geely Atlas и EXEED TXL, сообщает пресс-служба лизинговой компании.

В разделе онлайн-бронирования доступны только машины в наличии и по фиксированной цене. При этом можно выбрать модель, цвет и комплектацию автомобиля на витрине. Технические характеристики, спецификация, гарантия и цена страхования – вся важная информация также закреплена за каждым авто на сайте.

Сервис позволяет настраивать сумму ежемесячного платежа через размер аванса, сроки лизинга и условия страхования. Финальный расчет будет показан сразу при бронировании и не изменится в процессе оформления сделки лизинга.

Специалисты компании рассматривают заявку в течение часа и быстро оформляют договор, а главное – все в онлайн-режиме. Необходимо лишь забронировать авто, выбрать условия его лизинга, заполнить анкету и загрузить небольшой пакет документов. Срок заключения сделки – не больше одного дня.

ГК Альфа-Лизинг – крупнейшая в России негосударственная лизинговая компания, входит в ТОП-5 отечественных лизинговых компаний по размеру портфеля. Реализует услуги лизинга для коммерческих и государственных компаний в различных секторах экономики. Офисы компании находятся в 75+ городах России.