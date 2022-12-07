Как авторынку могут помочь страховые компании? | АВТОСТАТ

Как авторынку могут помочь страховые компании?

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Как авторынку могут помочь страховые компании?

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Ключевые цифры по авторынку за ноябрь 2022 года огласят эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» 13 декабря на своей очередной «АВТОСТАТ Оперативке». Объемы, динамика цен, импорт, автокредиты - на основе такой статистики легче понять основные тренды текущего периода. Многие участники рынка - дилеры, страховые, кредитные и лизинговые компании - уже сделали для себя какие-то выводы и сосредоточились на решении понятных первоочередных задач: обеспечение складов автомобилями, оптимизация работы сотрудников, разработка новых механизмов не только для выживания, но и для развития бизнеса.

Но рынок продолжает меняться - меняется сама природа конкуренции на нем. Так считают приглашенные гости «АВТОСТАТ Оперативки» - эксперты акционерного общества «Д2 Страхование». Они полагают, что рынок «продавца», когда спрос превышал предложение и автосалоны могли диктовать свои условия и покупателям, и кредитным организациям - ушел в прошлое. Сегодня, наблюдая физическое сохранение спроса, нельзя забывать о существенном падении платежеспособности населения и того, что предпосылок для его роста пока нет. А это значит, что рынок остается «рынком того, кто платит» - кредиторов. О том, как выживать при таких обстоятельствах и где в этой цепочке может помочь страхование - поговорим честно и откровенно 13 декабря.

Зарегистрироваться для участия можно, пройдя по ссылке.

Для справки: Акционерное общество «Д2 Страхование» – компания, обладающая 30-летним опытом работы на российском финансовом рынке. Профильным направлением деятельности является страхование в В2В-сегменте, включая банкострахование и ретейловые сети.

Фото: АВТОСТАТ

Источник: АВТОСТАТ

Теги: авторынок россииавтострахованиеконференции

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