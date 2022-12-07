Как авторынку могут помочь страховые компании?

Ключевые цифры по авторынку за ноябрь 2022 года огласят эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» 13 декабря на своей очередной «АВТОСТАТ Оперативке». Объемы, динамика цен, импорт, автокредиты - на основе такой статистики легче понять основные тренды текущего периода. Многие участники рынка - дилеры, страховые, кредитные и лизинговые компании - уже сделали для себя какие-то выводы и сосредоточились на решении понятных первоочередных задач: обеспечение складов автомобилями, оптимизация работы сотрудников, разработка новых механизмов не только для выживания, но и для развития бизнеса.

Но рынок продолжает меняться - меняется сама природа конкуренции на нем. Так считают приглашенные гости «АВТОСТАТ Оперативки» - эксперты акционерного общества «Д2 Страхование». Они полагают, что рынок «продавца», когда спрос превышал предложение и автосалоны могли диктовать свои условия и покупателям, и кредитным организациям - ушел в прошлое. Сегодня, наблюдая физическое сохранение спроса, нельзя забывать о существенном падении платежеспособности населения и того, что предпосылок для его роста пока нет. А это значит, что рынок остается «рынком того, кто платит» - кредиторов. О том, как выживать при таких обстоятельствах и где в этой цепочке может помочь страхование - поговорим честно и откровенно 13 декабря.

Зарегистрироваться для участия можно, пройдя по ссылке.

Для справки: Акционерное общество «Д2 Страхование» – компания, обладающая 30-летним опытом работы на российском финансовом рынке. Профильным направлением деятельности является страхование в В2В-сегменте, включая банкострахование и ретейловые сети.

Фото: АВТОСТАТ