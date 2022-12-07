Универсал Chevrolet Menlo стал доступен у российских дилеров

Российские дилеры начали продажи нового электрического универсала Chevrolet Menlo, который официально в нашей стране ранее не был представлен, а ввозится по схеме параллельного импорта из Китая. Стоимость модели составляет от 2,9 млн до 3,2 млн рублей в зависимости от дилера, пишет «Газета.Ru».

Chevrolet Menlo оснащается 150-сильным электромотором фирмы Huayu Automotive Electric Systems, который вращает передние колеса, и литий-ионной тяговой батареей производства SAIC. Запас хода на одном заряде аккумулятора составляет около 500 км. В оснащение модели входят кожаный салон, климат-контроль, 17-дюймовые литые диски, шины Bridgestone, камера заднего вида, датчики света и дождя, светодиодные фары.

По размерам пятиместный универсал Chevrolet Menlo соответствует Skoda Octavia. Длина автомобиля составляет 4665 мм, ширина – 1818 мм, высота – 1538 мм, а колесная база равна 2660 мм. Клиренс достигает 180 мм. Напомним, модель была представлена в 2019 году, и официально продается исключительно на китайском рынке.

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Фото: gmauthority.com

