«Соллерс» запускает новый Центр продуктового развития и НИОКР в Татарстане

Компания «Соллерс» запускает новый Центр продуктового развития и НИОКР, который начнет работу в 2023 году в Казани на площадке технопарка «Идея». Центр сосредоточится на создании новых модификаций и расширении модельного ряда в сегменте легких коммерческих автомобилей (LCV), а также инженерном сопровождении программы локализации всей выпускаемой линейки автомобилей, в том числе проекта по производству двигателей, сообщает пресс-служба «Соллерс».

Отдельным направлением деятельности нового Центра станет развитие компетенций в области электронной архитектуры автомобилей и цифровых технологий управления для транспортных средств, включая телематические системы, системы помощи водителю, операционную систему для мультимедийного устройства, технологии V2X и другое. Кроме того, Центр займется разработкой решений по унифицированным модулям для электрических моделей легких коммерческих автомобилей.

Как отметил председатель совета директоров «Соллерс» Адиль Ширинов, создание Центра продуктового развития и НИОКР отражает нацеленность компании на формирование собственных инженерно-технических компетенций в области разработки автомобилей и перспективных технологий в автомобилестроении, что является критическим фактором для реализации стратегии «Соллерс» как лидера на рынке легких коммерческих автомобилей.