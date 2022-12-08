«Соллерс» запускает новый Центр продуктового развития и НИОКР в Татарстане

Компания «Соллерс» запускает новый Центр продуктового развития и НИОКР, который начнет работу в 2023 году в Казани на площадке технопарка «Идея». Центр сосредоточится на создании новых модификаций и расширении модельного ряда в сегменте легких коммерческих автомобилей (LCV), а также инженерном сопровождении программы локализации всей выпускаемой линейки автомобилей, в том числе проекта по производству двигателей, сообщает пресс-служба «Соллерс».
Отдельным направлением деятельности нового Центра станет развитие компетенций в области электронной архитектуры автомобилей и цифровых технологий управления для транспортных средств, включая телематические системы, системы помощи водителю, операционную систему для мультимедийного устройства, технологии V2X и другое. Кроме того, Центр займется разработкой решений по унифицированным модулям для электрических моделей легких коммерческих автомобилей.
Как отметил председатель совета директоров «Соллерс» Адиль Ширинов, создание Центра продуктового развития и НИОКР отражает нацеленность компании на формирование собственных инженерно-технических компетенций в области разработки автомобилей и перспективных технологий в автомобилестроении, что является критическим фактором для реализации стратегии «Соллерс» как лидера на рынке легких коммерческих автомобилей.
Напомним, ранее компания «Соллерс» запустила на заводе в ОЭЗ «Алабуга» производство легких коммерческих автомобилей «Атлант» и «Арго», которые уже доступны к заказу у дилеров и поступят в продажу в декабре этого года.
Модельный ряд «Соллерс Атлант» полукапотной компоновки включает в себя широкий спектр модификаций с возможностью адаптации под нужды конкретного клиента. Автомобиль полной массой от 2,5 до 4,2 т может быть оснащен дизельным двигателем 139 л.с. либо 150 л.с. экологического класса «Евро-5». Стоимость «Соллерс Атлант» составляет от 2 млн 904 тыс. рублей. За эту цену можно приобрести дизельный цельнометаллический фургон короткой базы и со средней крышей.
«Соллерс Арго» представляет собой компактный автомобиль бескапотной компоновки для внутригородских перевозок, среди основных преимуществ которого – возможность въезда в центр крупных городов. Автомобиль имеет полную массу от 2,5 до 3,5 т и предлагается на выбор с дизельным двигателем мощностью 130 л.с. либо с бензиновым двигателем 147 л.с. экологического класса «Евро-5». Стоимость «Соллерс Арго» в дизельной версии составляет от 2 млн 559 тыс. рублей.
Обе модели в базовой комплектации оснащены кондиционером, аудиосистемой, подушками безопасности водителя и пассажира и антиблокировочной системой (ABS). Как отмечается, легкие коммерческие автомобили «Соллерс» заместят ушедший с российского рынка Ford Transit.
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Фото: «Соллерс»