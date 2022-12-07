В России появился роскошный минивэн Volkswagen Viloran

Российские дилеры начали продажи роскошного минивэна Volkswagen Viloran, который официально в нашей стране ранее не был представлен, а ввозится по схеме параллельного импорта из Китая. Стоимость модели 2022 года выпуска составляет от 5,6 млн рублей, сообщает портал «Автоновости дня». Под капотом автомобиля установлен 2-литровый бензиновый турбодвигатель мощностью 220 л.с., который работает в сочетании с 7-ступенчатым преселективным «роботом» и передним приводом. В комплектацию Volkswagen Viloran помимо прочего входят многозонный климат-контроль, панорамная крыша и раздельные кресла второго ряда с электрорегулировками и оттоманками.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», российские дилеры начали продажи автомобилей Volkswagen Arteon 2022 года, поставленных по схеме параллельного импорта. Стоимость лифтбека составляет от 4,15 млн рублей, а универсала – от 4,3 млн рублей. Модель предлагается как с бензиновыми (190 л.с. и 280 л.с.), так и с дизельными (200 л.с.) двигателями объемом 2 литра. Все моторы сочетаются с «роботом» DSG. Машины доступны как с передним, так и с полным приводом.

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Фото: Volkswagen