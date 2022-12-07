Субкомпактный кроссовер Hyundai Casper стал доступен для заказа в России

На российских классифайдах появились объявления о продаже нового субкомпактного кроссовера Hyundai Casper, который официально в нашей стране ранее не был представлен, а ввозится по схеме параллельного импорта. Практически все автомобили, выставленные на продажу, поставляются под заказ, пишет «Российская газета». Стоимость модели составляет от 1 млн 079 тыс. рублей до 2 млн 100 тыс. рублей, однако точная цена автомобиля будет названа покупателю в день заключения договора – в соответствии с текущим курсом валют.

Hyundai Casper – кроссовер длиной 3595 мм с четырехместным салоном и маленьким багажником. Двигатели те же, что у Kia Picanto: 1-литровые атмосферник и турбомотор мощностью 76 и 100 л.с. соответственно, которые работают в сочетании с 4-диапазонным «автоматом». Привод у модели исключительно передний.

Автомобиль отличается необычным дизайном: в круглые фары встроены диодные ободки ходовых огней, проем пятой двери простирается на всю ширину автомобиля, ручки задних дверей замаскированы. Из особенностей интерьера стоит отметить двухспицевое рулевое колесо и «парящую» центральную консоль, на которую вынесли не только блок управления климат-контролем, но и селектор переключения коробки передач.