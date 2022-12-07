Субкомпактный кроссовер Hyundai Casper стал доступен для заказа в России

На российских классифайдах появились объявления о продаже нового субкомпактного кроссовера Hyundai Casper, который официально в нашей стране ранее не был представлен, а ввозится по схеме параллельного импорта. Практически все автомобили, выставленные на продажу, поставляются под заказ, пишет «Российская газета». Стоимость модели составляет от 1 млн 079 тыс. рублей до 2 млн 100 тыс. рублей, однако точная цена автомобиля будет названа покупателю в день заключения договора – в соответствии с текущим курсом валют.
Hyundai Casper – кроссовер длиной 3595 мм с четырехместным салоном и маленьким багажником. Двигатели те же, что у Kia Picanto: 1-литровые атмосферник и турбомотор мощностью 76 и 100 л.с. соответственно, которые работают в сочетании с 4-диапазонным «автоматом». Привод у модели исключительно передний.
Автомобиль отличается необычным дизайном: в круглые фары встроены диодные ободки ходовых огней, проем пятой двери простирается на всю ширину автомобиля, ручки задних дверей замаскированы. Из особенностей интерьера стоит отметить двухспицевое рулевое колесо и «парящую» центральную консоль, на которую вынесли не только блок управления климат-контролем, но и селектор переключения коробки передач.
Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», некоторые официальные дилеры Hyundai предлагают к покупке хэтчбеки и универсалы i30 2022 года выпуска, поставленные по схеме параллельного импорта. Все прибившие в автосалоны машины укомплектованы 1,5-литровым двигателем мощностью 110 л.с. в сочетании с 6-диапазонным «автоматом». Цены на Hyundai i30 составляют от 1 млн 900 тыс. рублей до 2 млн 188 тыс. рублей. В списке оснащения заявлены «пиксельные» противотуманные фары в переднем бампере, литые диски, кондиционер, электрозеркала, подогрев передних кресел, камера заднего вида и круиз-контроль. Мультимедийный комплекс поддерживает Apple CarPlay.
Стоит отметить, что Hyundai об уходе с российского рынка не объявлял, хотя и продлил простой на заводе в Санкт-Петербурге до декабря (по некоторым данным, производство готовят к консервации). Более того, новые автомобили Hyundai продолжают поставлять из Южной Кореи легально, а не по параллельному импорту. Так, например, в конце октября официальным дилерам отгрузили крупную партию кроссоверов Hyundai Tucson. Главное отличие машин, ввезенных легально, от тех, которые попали в Россию по параллельному импорту – это гарантия. В первом случае на автомобили распространяется официальная заводская гарантия, а во втором – ее «урезанная» дилерская версия.
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Фото: Hyundai