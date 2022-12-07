Российский авторынок в ноябре 2022 года занял шестое место в Европе

Автомобильный рынок России, который в ноябре продолжил падение, остался на шестом месте в европейском первенстве.

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в национальных ассоциациях автопроизводителей Европы, лидером по реализации автомобилей в ноябре стала Германия, где было продано 260 512 машин (+31,4%). Второй результат показала Великобритания – 142 889 проданных автомобилей (+23,5%). Как отмечают в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), это лучший результат за ноябрь с 2019 года, однако все еще заметно ниже допандемийного уровня продаж. Третье место среди крупнейших европейских авторынков заняла Франция с показателем 133 961 машина (+9,8%).

Далее идет Италия, чьи дилеры реализовали 119 853 автомобиля (+14,7%). Как отмечают в Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA), положительная динамика, в частности, обусловлена расширением мер по субсидированию покупки экологически чистых машин на корпоративных покупателей. Замыкает пятерку лидеров по-прежнему Испания, чей авторынок в ноябре увеличился на 10,3% и составил 73 221 машину.

Если же при рассмотрении автомобильного рынка Европы учитывать Россию, то наша страна сохраняет шестую строчку европейского рейтинга. Как сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*, объем рынка легковых автомобилей в России по итогам ноября составил 51 525 единиц (-48,8%).

О дальнейших перспективах развития российского авторынка – читайте здесь.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: «КЛЮЧАВТО»