Пикап Ford Ranger получил новую премиальную версию

В европейскую гамму Ford Ranger добавлена топ-серия Platinum с дизелем V6 3.0 и богатым оснащением. Заказы на новинку уже принимаются, хотя производство таких пикапов начнется только будущей весной, а поставки – ближе к лету, пишет портал Motor.ru. В Великобритании «платиновый» Ranger будет стоить 44,4 тыс. фунтов стерлингов (3,25 млн рублей по текущему курсу). Для сравнения, начальный вариант пикапа обойдется в 39,4 тыс. фунтов стерлингов (2,9 млн руб.), а Ranger Raptor – в 48,3 фунтов стерлингов (3,5 млн руб.).

Под капотом премиум-грузовичка стоит дизель V6 3.0 от F-150, развивающий 240 л.с. и 600 Нм крутящего момента. Коробка – 10-диапазонный «автомат» с адаптивной логикой переключений и новыми опорами, снижающими шум и вибрации. Привод постоянный полный.

От других Ranger версия Platinum отличается дизайном решетки радиатора и декором «матовый хром». Стандартно такой пикап идет с матричными фарами, 20-дюймовыми колесами со шлифованной поверхностью и глянцевыми черными «карманами», а также рейлингами и доводчиком дверцы грузовой платформы. Салон машины украшен перфорированной и стеганой кожей, а также декоративными вставками из кленового шпона с крупнозернистой текстурой.

Передние сиденья имеют электрорегулировки в 10 направлениях, оборудованы подогревом и вентиляцией. Диагональ приборной панели и вертикально ориентированного основного экрана – 12 дюймов. Стандартными для Ranger Platinum также стали аудиосистема Bang & Olufsen, беспроводная зарядка и модем FordPass Connect. И без того широкий перечень электронных помощников дополнен ассистентом выезда с парковки, круговым обзором, контролем поперечного графика и системой мониторинга слепых зон самой машины и прицепа.

Во сколько обходится содержание автомобиля – рассчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: Ford