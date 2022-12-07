Toyota представила два концептуальных кроссовера

Как пишет издание « Авторевю », Toyota C-HR Prologue является предвестником кроссовера C-HR второго поколения. Судя по представленному концепт-кару, Toyota C-HR сохранит нынешний формат компактного купеобразного паркетника, но пропорции и дизайн станут еще необычнее. Например, углубления для ручек задних дверей у концепта сделаны в корпусах гипертрофированных задних фонарей. Размеры машины едва ли сильно изменятся, но уже объявлено, что свесы станут короче, чем у нынешней модели, а салон окажется просторнее и практичнее. В гамме сохранится гибридная версия, а компанию ей составит более мощный подзаряжаемый гибрид, причем тяговые батареи для этих машин Toyota впервые будет выпускать в Европе.

Вторая брюссельская премьера – концепт Toyota bZ Compact SUV, показанный ранее на автосалоне в Лос-Анджелесе. Однако теперь раскрыты габаритные размеры кроссовера: длина – 4538 мм, ширина – 1888 мм, высота – 1560 мм. Кроме того, указано, что он имеет колеса диаметром 21 дюйм, то есть этот концепт немногим компактнее нынешнего RAV4. Другие подробности о будущей новинке, в том числе сроки серийного производства, на сегодняшний день не раскрыты, но уже понятно, что этот кроссовер должен пополнить bZ-семейство электромобилей на платформе e-TNGA, которое к 2026 году должно состоять из шести моделей. В салоне – отделка из растительных материалов и переработанного вторсырья, два гнутых дисплея на передней панели, а также голосовой помощник под именем Yui.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания «Тойота Мотор» объявила о закрытии завода в Санкт-Петербурге в связи с невозможностью ритмичных поставок необходимых комплектующих. В дальнейшем предприятие будет законсервировано, и в настоящее время правительство Санкт-Петербурга совместно с Минпромторгом РФ прорабатывают возможные сценарии развития этой производственной площадки. Вместе с тем операционная деятельность московского офиса «Тойота Мотор» будет оптимизирована и реструктурирована с фокусом на поддержку дилерской сети для продолжения послепродажного обслуживания автомобилей Toyota и Lexus в России. Напомним, петербургский завод Toyota приостановил свою работу с 4 марта 2022 года в связи с разрывом логистических цепочек. На предприятии выпускались бизнес-седан Toyota Camry и кроссовер RAV4. Мощности завода «Тойота Мотор» в Санкт-Петербурге позволяют выпускать до 100 тыс. автомобилей. За всю историю существования предприятия в развитие производства было вложено более 30 млрд рублей.

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Фото: Toyota