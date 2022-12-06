LADA Niva Legend получила бронированную спецверсию

Госкорпорация «Ростех» на выставке Российской недели здравоохранения представила спецавтомобиль медицинского назначения LADA Niva Legend 4x4 KUB, разработанный на нижегородском предприятии «Швабе-СпецАвто». Машина имеет полностью бронированный кузов и внутренние элементы из стали особой марки. Также автомобиль адаптирован для езды по бездорожью и предназначено для транспортировки и оказания помощи в полевых условиях раненым и пострадавшим, сообщает пресс-служба «Ростеха».

Модель LADA Niva Legend 4x4 KUB может эвакуировать до четырех раненых и отличается комплексным бронированием баллистической сталью Бр3, способной остановить пулю калибра 5,45. Помимо кузова, защищены щит мотора, топливный бак и аккумуляторная батарея.

Салон LADA Niva Legend 4x4 KUB имеет утепленные стенки толщиной 40 мм, в комплектации предусмотрен кондиционер, что создает бригаде врачей комфортные условия даже при работе в условиях экстремальной жары или холода. Внутреннее пространство автомобиля изолировано от кабины водителя, оснащено поворотными сиденьями и мебелью из современных полимерных материалов, которые выдерживают ударные нагрузки до 10g. Еще одно конкурентное преимущество спецтранспорта – небольшая для полноприводного автомобиля высота пола, что повышает удобство и оперативность загрузки в салон пациента на каталке.

Под капотом LADA Niva Legend устанавливается 1,7-литровый бензиновый двигатель, развивающий 83 л.с. и 129 Нм крутящего момента. Автомобиль оснащается системой постоянного полного привода с возможностью блокировки межосевого дифференциала и включения понижающего ряда передач.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», другая нижегородская компания – «Промтех» – представила минивэн Niva Kub. Он создан на базе трехдверного внедорожника LADA Niva Legend, сохранив его основные достоинства – дорожный просвет 240 мм, полный привод с возможностью блокировки межосевого дифференциала и включения понижающего ряда передач. А вот двигатель для длинного и тяжелого «каблучка» планируется доработать, увеличив рабочий объем до 1,8 л, а мощность – до 106 л.с. Задняя часть кузова Niva Kub оригинальная и изготовлена из пластика. Что касается изменений в салоне, справа от водителя установлена двухместное кресло, на втором и третьем рядах – по трехместному дивану с выдвижными подголовниками. При этом место стеклоподъемников заняли сдвижные форточки. Среди опций комфорта стоит отметить двухконтурные кондиционер и отопитель, а также пневмоподвеска. Поскольку колесная база минивэна растянута до 3050 мм, пришлось менять кардан и выпускную систему.

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Фото: «Ростех»