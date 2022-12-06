«АВТОСТАТ Оперативка»: итоги ноября по авторынку подведем 13 декабря

Очередной прямой эфир «АВТОСТАТ Оперативка» (оперативная информация по авторынку России. Итоги ноября 2022 года) состоится 13 декабря. В этом месяце к ней особый интерес. Потому что - конец года, и можно будет узнать не только статистику ноября по рынку легковых и коммерческих автомобилей в России. Эксперты автомобильного бизнеса, опираясь на результаты 11 месяцев, поделятся и некоторыми выводами, связанными с итогами года. Ведь здесь как с прогнозом погоды: чем ближе запрошенная дата, тем точнее предварительный прогноз, потому что больше точных данных.

Мероприятие будет проходить в доступном для всех онлайн-формате. В центре внимания - ключевые цифры и тренды по рынку новых и подержанных автомобилей. Отдельный блок «АВТОСТАТ Оперативки» будет посвящен ценам и автокредитам - анализу того, что было с ними в 2022 году и того, что происходит в настоящий момент. Программа льготного автокредитования работала, чтобы частично нивелировать рост цен на машины. Насколько это удается в условиях, когда их дефицит в автосалонах продолжается, а привезенные с использованием параллельного импорта автомобили могут оказаться дороже, чем их аналоги, оставшиеся на рынке?

Импорту автомобилей будет посвящен отдельный блок «АВТОСТАТ Оперативки». Все это - в цифрах, фактах, графиках - в ходе прямого эфира. Зарегистрироваться для участия можно, пройдя по ссылке.

Фото: АВТОСТАТ