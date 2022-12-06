АЕБ: российский авторынок в ноябре 2022 года снизился на 62%

Продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России в ноябре сократились на 61,6% до 46403 машин. По итогам 11 месяцев 2022 года российский авторынок составил 548877 автомобилей (-60,9%), гласят данные Ассоциации европейского бизнеса.

Между тем, как сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*, объем российского рынка новых легковых автомобилей по итогам ноября 2022 года составил 51525 единиц, что на 48,8% меньше по сравнению с тем же месяцем прошлого года. При этом эксперты отмечают, что по отношению к октябрю нынешнего года российский авторынок показал рост на 19%. С начала года в России было куплено 569536 легковых машин – на 58,8% меньше, чем в январе – октябре 2021 года.

Лидерство на рынке удерживает отечественная марка LADA – в прошлом месяце россияне приобрели 21207 этих автомобилей (+1,1%). Среди иномарок самым популярным вновь стал китайский бренд Chery, чей результат составил 5537 машин (+84,3%). Таким образом, Haval опустился на третью строчку рейтинга продаж с показателем 4467 купленных автомобилей (+13,9%). Далее следует Geely, чьи модели выбрал 3351 покупатель (+42,8%). Автомобили Kia разошлись в количестве 3251 экземпляра, что 72,5% меньше по сравнению с прошлым годом. В ТОП-10 лидеров российского авторынка по итогам ноября также вошли Hyundai (2394 шт., -76,3%), EXEED (1609 шт., рост в 4,4 раза), Renault (1227 шт., -86,8%), Toyota (1161 шт., -84%) и УАЗ (943 шт., -39,6%).

Более детальную информацию о ноябрьских итогах рынка можно получить в ходе прямого эфира «АВТОСТАТ Оперативка», который пройдет 13 декабря. Подробности и регистрация – здесь.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ