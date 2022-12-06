Кроссовер Mazda CX-60 стал доступен для заказа в России

В основе Mazda CX-60 длиной 4745 мм и колесной базой 2870 мм лежит новая модульная платформа Skyactiv Scalable Architecture. В плане подвески нововведений нет: спереди – два рычага, сзади – многорычажка, но зато в штатной комплектации CX-60 получил систему антикрена кузова в поворотах, механизм которой работает на подтормаживании определенного колеса (в зависимости от ситуации).

На российских классифайдах появились объявления о продаже нового кроссовера Mazda CX-60, который официально в нашей стране ранее не был представлен, а ввозится по схеме параллельного импорта. Практически все автомобили, выставленные на продажу, поставляются под заказ, пишет « Российская газета ». Стоимость модели составляет от 4 млн до 5 млн 640 тыс. рублей, однако точная цена автомобиля будет названа покупателю в день заключения договора – в соответствии с текущим курсом валют. В основном CX-60 предлагают с новым турбодизелем 3,3 л (254 л.с.) в составе установки типа «мягкий» гибрид с 48-вольтным стартер-генератором.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», официальные дилеры Mazda начали принимать заказы на новый купеобразный кроссовер CX-4. Автомобили 2022 года выпуска начнут приходить из Китая в декабре – январе. Стоимость модели составит от 3,52 млн рублей за базовую версию с 2-литровым бензиновым двигателем мощностью 158 л.с., передним приводом и 6-ступенчатым «автоматом». Кроме нее, клиентам будет доступно еще три комплектации Mazdа CX-4.

Напомним, в начале ноября компания Mazda объявила об уходе с российского рынка и передаче группе «Соллерс» своей доли в паритетном СП по выпуску автомобилей японской марки на заводе «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» во Владивостоке. Сделка будет совершена за символическую стоимость в 1 евро и предполагает опцион на выкуп японским автопроизводителем доли в СП в течение следующих 3 лет. В связи с уходом с российского рынка и передачей доли в бизнесе Mazda Motor понесет убыток в размере 12 млрд иен (82 млн долларов). На предприятии «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» выпускались полноразмерный кроссовер Mazda CX-9, кроссовер Mazda CX-5 и седан Mazda6. В свою очередь, в «Соллерс» заявили, что компания уже разработала план перезапуска завода во Владивостоке под производство автомобилей других брендов, который состоится в 2023 году.

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Фото: Mazda