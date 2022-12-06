АВТОВАЗ выпустил 200-тысячный автомобиль в 2022 году

С конвейера АВТОВАЗа сошел 200-тысячный автомобиль, выпущенный в 2022 году. Им стал седан LADA Granta в топовой комплектации, включающей кондиционер, две подушки безопасности, аудиосистему и другие опции.

Напомним, что эта модель – безусловный лидер российского автомобильного рынка, сообщает пресс-служба автопроизводителя. Как отмечается, в цифру 200 тыс. машин, выпущенных на АВТОВАЗе в течение 11 месяцев 2022 года, вошли и модели LADA, и автомобили, собранные по контракту с Renault, а также сборочные комплекты.

«План производства выполняется в соответствии с графиком, и мы подтверждаем намерения выпустить 220 тысяч новых автомобилей по итогам 2022 года. АВТОВАЗ продолжает активно работать над возобновлением выпуска Vesta, Largus, а также развивать ряд новых проектов», – заявил президент АВТОВАЗа Максим Соколов.

Напомним, в начале июня АВТОВАЗ возобновил работу с производства упрощенной LADA Granta, в середине июля на конвейер вернулся трехдверный внедорожник LADA Niva Legend в специальной комплектации, а еще спустя месяц был возобновлен выпуск модели Niva Travel. В марте следующего года возобновится выпуск обновленной LADA Vesta, причем ее производство будет перенесено с предприятия «ЛАДА Ижевск» на основную площадку АВТОВАЗа в Тольятти – на линию B0. Кроме того, в 2023 году должен вернуться в строй универсал LADA Largus. А вот от производства хэтчбека LADA XRAY АВТОВАЗ решил отказаться в связи с большой зависимостью от иностранных комплектующих.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», Совет директоров АВТОВАЗа утвердил создание двух новых моделей LADA – отдельного семейства сегмента «В» на глобальной платформе, производство которого должно начаться в конце 2024 года, а также кроссовера на платформе LADA Vesta, чей выпуск намечен на конец 2025 года.

Во сколько обходится содержание автомобилей LADA (и других моделей) – рассчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: АВТОВАЗ