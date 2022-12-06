В России появился гибридный кроссовер Aito M5

Российские дилеры начали продажи китайских гибридных кроссоверов Aito M5, поставленных по схеме параллельного импорта. Стоимость модели составляет от 4,2 млн до 5 млн рублей в зависимости от дилера, пишет «Газета.Ru».

Aito M5 представляет собой последовательный гибрид, у которого колеса вращают электромоторы, а 1,5-литровый бензиновый турбодвигатель мощностью 125 л.с. работает исключительно в режиме генератора для подзарядки тяговой батареи емкостью 40 кВт-ч. Привод – полный.

В список оснащения Aito M5 входит беcключевой доступ, управление с приложения, электропривод кресел с регулировкой поясничного отдела, подогрев передних и задних сидений, автопилот 2-го уровня, система автоматической парковки, камера кругового обзора, медиасистема Huawei audio с динамиками в подголовнике.

«В рамках параллельного импорта поставляются те марки автомобилей, в которых есть экономическая выгода для дилера. Преимущественно это внедорожники премиум-сегмента и в большей степени – электромобили. Именно они станут новинками для российского рынка. Несмотря на падение клиентской активности и низкий объем продаж на авторынке РФ, авто, ввезенные по параллельному импорту, востребованы», – говорит директор по продажам автомобилей с пробегом ГК «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр» Владимир Желобов.

Какие модели из КНР могут официально появиться на российском рынке – читайте в бизнес-справке «Легковые автомобили китайских брендов в России», которую можно заказать в агентстве «АВТОСТАТ».

Фото: Cfoto/Global Look Press