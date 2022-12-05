Бюджетный кроссовер Suzuki Ignis стал доступен для заказа в России

На российских классифайдах появились объявления о продаже нового субкомпактного кроссовера Suzuki Ignis, который официально в нашей стране ранее не был представлен, а ввозится по схеме параллельного импорта. Практически все автомобили, выставленные на продажу, поставляются под заказ, пишет «Российская газета». Стоимость модели составляет от 700 тыс. до 989 тыс. рублей, однако точная стоимость автомобиля будет названа покупателю в день заключения договора – в соответствии с текущим курсом валют.
Suzuki Ignis – это автомобиль длиной всего 3,7 м, но с дорожным просветом в 180 мм и опционным полным приводом (базовые версии переднеприводные). Под капотом кроссовера установлен безальтернативный 1,2-литровый атмосферный четырехцилиндровый бензиновый двигатель мощностью 91 л.с. (крутящий момент – 118 Нм), который работает в сочетании с вариатором и умеренной гибридной системой.
Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», российские дилеры начали продажи седана Suzuki Ciaz, который поставляется по схеме параллельного импорта. Модель 2022 года выпуска предлагается в исполнении Alpha стоимость 1,9 млн рублей. Под капотом автомобиля установлен 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 105 л.с. и 138 Нм крутящего момента, который работает в сочетании с 4-диапазонным «автоматом» и передним приводом.
Напомним, компания Suzuki прекратила поставки новых автомобилей и мотоциклов в Россию в марте 2022 года. На отечественном рынке официально были представлены кроссоверы Suzuki Vitara и SX4, внедорожник Jimny нового поколения, а также четыре модели мотоциклов: V-Storm 650 ABS, V-Storm 650XT ABS, V-Storm 1050 и V-Storm 1050XT.
Какие автомобили могут появиться на российском рынке – читайте в «Календаре новинок».
Фото: Suzuki
Да-да))) Конечно) 700тыр )) Ахаха)))
У дилеров он будет стоять за 1,7 на передке и без ковриков =)))))
Aleх