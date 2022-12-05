Бюджетный кроссовер Suzuki Ignis стал доступен для заказа в России

На российских классифайдах появились объявления о продаже нового субкомпактного кроссовера Suzuki Ignis, который официально в нашей стране ранее не был представлен, а ввозится по схеме параллельного импорта. Практически все автомобили, выставленные на продажу, поставляются под заказ, пишет «Российская газета». Стоимость модели составляет от 700 тыс. до 989 тыс. рублей, однако точная стоимость автомобиля будет названа покупателю в день заключения договора – в соответствии с текущим курсом валют.

Suzuki Ignis – это автомобиль длиной всего 3,7 м, но с дорожным просветом в 180 мм и опционным полным приводом (базовые версии переднеприводные). Под капотом кроссовера установлен безальтернативный 1,2-литровый атмосферный четырехцилиндровый бензиновый двигатель мощностью 91 л.с. (крутящий момент – 118 Нм), который работает в сочетании с вариатором и умеренной гибридной системой.