LADA Niva Travel в ноябре 2022 года впервые стала лидером рынка в сегменте SUV

Бестселлером в сегменте SUV на российском рынке в ноябре стал внедорожник LADA Niva Travel. В прошлом месяце на этой модели остановили свой выбор 3308 покупателей, что на 76,5% выше показателя годичной давности, сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*.

Кроссовер Chery Tiggo 7 PRO нашел 3192 владельцев, что в 3,2 раза больше по сравнению с прошлым годом. Спрос на внедорожник LADA Niva Legend увеличился в 2,4 раза до 2824 машин. Далее идут китайские компактные кроссоверы Haval Jolion (2166 шт., +34,3%) и Geely Coolray (1611 шт., +69%).

В ТОП-10 самых популярных моделей SUV по итогам ноября также вошли Chery Tiggo 4 (1191 шт., -21,6%), Haval F7 (1128 шт., +6,4%), Geely Atlas PRO (1018 шт., рост в 2,3 раза), Geely Tugella (709 шт., рост в 2,6 раза) и Kia Sportage (706 шт., -43,3%).

Добавим также, что всего по итогам ноября россияне купили 30577 автомобилей класса SUV – на 44,9% меньше, чем годом ранее. За 11 месяцев 2022 года этот сегмент сократился на 55,3% и составил 310155 машин.

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* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОВАЗ