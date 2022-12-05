ТОП-10 самых популярных автомобилей в России по итогам ноября 2022 года

Самой популярной моделью в России по итогам ноября остается LADA Granta, на которой остановили свой выбор 12780 покупателей (рост в 2,2 раза). Лидером среди моделей SUV стал внедорожник LADA Niva Travel, разошедшийся тиражом в 3308 экземпляров (+76,5%). Третье место в рейтинге российских бестселлеров занял кроссовер Chery Tiggo 7 PRO с показателем 3192 машины (рост в 3,2 раза), сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*.

Спрос на внедорожник LADA Niva Legend увеличился в 2,4 раза до 2824 машин. Кроссовер Haval Jolion нашел 2166 владельцев (+34,3%), Geely Coolray – 1611 покупателей (+69%). Результат LADA Vesta составил 1528 автомобилей, что на 82,7% меньше по сравнению с прошлым годом. Кроссовер Chery Tiggo 4 был куплен в количестве 1191 единицы (-21,6%), Haval F7 – 1128 штук (+6,4%). Замыкает ТОП-10 самых популярных моделей в России на этот раз кроссовер Geely Atlas PRO с показателем 1018 автомобилей (рост в 2,3 раза).

Во сколько обходится содержание этих (и других) моделей – рассчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОВАЗ