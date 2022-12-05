Geely Coolray получил новую «смарт»-комплектацию Link

Российские дилеры Geely начали продажи компактного кроссовера Coolray в новой комплектации Link. Стоимость новинки составляет от 2 млн 073 тыс. 990 рублей с учетом действующих специальных предложений, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Новое исполнение Link, разработанное на основе самой популярной комплектации Flagship, отличает возможность управления рядом функций посредством специального мобильного приложения G-Link. Благодаря продвинутому софту владельцы модели могут, используя смартфон в режиме онлайн, запустить и заглушить двигатель, настроить систему автозапуска по времени, прогреть зимой или охладить летом салон, включить и отключить охранную систему, принудительно активировать сигнализацию, а также проследить за геолокацией и передвижением автомобиля. Последняя опция особенно удобна, когда к автомобилю имеют доступ другие водители, к примеру, на работе или в семье, а также станет исключительно важной в случае угона.

Кроссовер Geely Coolray Link предлагается в России с 1,5-литровым турбомотором мощностью 150 л.с., который работает в сочетании с 7-ступенчатой преселективной автоматической трансмиссией с двумя мокрыми сцеплениями.

По итогам 11 месяцев 2022 года в России было куплено 10549 кроссоверов Geely Coolray, что на 4,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*. В результате эта модель стала бестселлером марки на российском авторынке.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания Geely представила обновленный кроссовер Coolray, который на китайском рынке называется Binyue Cool. После рестайлинга он заметно изменился внешне и получил черты новых моделей Atlas X и Emgrand L. Так, от предшественника обновленный Geely Coolray отличается более узкой светодиодной оптикой, новыми 18-дюймовыми колесными дисками, другими бамперами и большой решеткой радиатора. Также модель оборудовали новыми фонарями, объединенными светящейся полоской, а также крупным спойлером. В салоне автомобиля установили цифровую приборную панель, которая объединена с экраном мультимединой системы. Место традиционного рычага переключения передач занял небольшой джойстик. Также кроссовер получил новые сиденья, беспроводную зарядку для смартфона, атмосферную подсветку и систему распознавания лиц Face ID, которая может идентифицировать водителя и задействовать его персональные настройки. Главное техническое изменение – появление нового 1,7-литрового бензинового турбомотора с четырьмя цилиндрами. Мощность агрегата составляет 181 л.с. и 290 Нм крутящего момента. Этот двигатель пришел на смену 177-сильному мотору того же объема, которым комплектовалась дорестайлинговая модель. Новый агрегат работает совместно с 7-ступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. Привод – только передний. Разгон до «сотни» занимает у обновленного Coolray 7,6 секунды.

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* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: Geely