Авторынок Литвы в ноябре продемонстрировал стабильность

Согласно предварительным данным портала AutoTyrimai (со ссылкой на информацию госпредприятия «Регитра»), в ноябре 2022 года в Литве было реализовано 2026 легковых и легких коммерческих автомобилей – фактически столько же, сколько год назад (2025 шт.). При этом литовский рынок новых легковых машин в ноябре вырос на 0,8% до 1780 экземпляров, а легких коммерческих автомобилей – снизился на 5,4% до 246 единиц.

В марочном рейтинге на первой строчке осталась Тоyota с показателем 444 автомобиля. Лидеры, занимающие второе и третье места, оказались те же, что и в октябре: на второй позиции – Volkswagen (225 шт.), на третьей – Skoda (142 шт.). В премиальном сегменте лидирует бренд Audi, сумевший за месяц реализовать 81 автомобиль.

В модельном рейтинге в тройку лидеров вошли: Toyota Corolla (121 шт.), Toyota RAV4 (109 шт.), Dacia Duster (71 шт.). В сегменте легких коммерческих автомобилей первенствовал Renault Master (40 шт.).

Ноябрьские продажи новых электромобилей в Литве немного подросли (в августе – октябре эксперты фиксировали радение в данном сегменте рынка). Жители страны приобрели в ноябре 155 автомобилей на электротяге, что на 6,9% больше, чем год назад. Самым популярным электромобилем на рынке новых машин в стране стал Nissan Leaf, приобретенный в количестве 46 единиц.

В целом же за январь – ноябрь 2022 года в Литве было зарегистрировано 27 220 новых машин, что на 17,3% меньше, чем за 11 месяцев прошлого года (32 895 шт.).

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